Congressista envolvida no movimento #MeToo acusada de assédio sexual

Cristina Garcia, uma congressista da Califórnia, EUA, conhecida por defender o movimento contra o assédio sexual, foi acusada, esta quinta-feira, de ter apalpado um homem que tinha, em 2014, 25 anos e que trabalhava para outro congressista.

Segundo o jornal "The Washington Post", Daniel Fierro revelou que Cristina o encurralou sozinho, após um jogo de softball, em Sacramento, e o apalpou nas nádegas e tentou tocar nas suas partes íntimas. O funcionário disse também que a congressista aparentava estar embriagada.

Daniel acrescentou que não reportou o sucedido por receio das consequências a longo prazo da acusação a uma congressista. Apenas em janeiro deste ano é que o funcionário resolveu contar ao seu antigo patrão, o congressista democrata Ian Calderon, que encaminhou o caso ao Comité de Regras, que iniciou a investigação.

Por sua vez, a congressista democrata, que já tinha contado ao "The New York Times" que foi diversas vezes vítima de assédio por homens no Capitólio, afirma que não se recorda do incidente, mas disse estar disposta a colaborar com a investigação.

Cristina Garcia fez também parte das centenas de mulheres de Sacramento que assinaram uma carta com a "hashtag" #WeSaidEnough ("Nós dissemos basta"), em protesto contra o assédio, além de ter estado incluída numa foto da revista "Time", em dezembro, com todas as vítimas que resolveram dar a cara.

Daniel contou ao jornal "Politico", o primeiro a reportar a história, segundo o "The Washington Post", que o seu caso "mostra como os legisladores devem enfrentar a realidade de que o assédio sexual está a ocorrer nos dois lados da ala - e por ambos os sexos".