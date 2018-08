Congressistas republicanos indicam Trump para Nobel da Paz em 2019

03 Maio 2018 às 12:58 Facebook

Twitter

Um grupo de 18 congressistas norte-americanos indicou Donald Trump para Nobel da Paz em 2019, pelo "incansável trabalho de trazer paz ao Mundo".

"Um reconhecimento pelo trabalho que fez par acabar com a guerra na Coreia, para a desnuclearização da península coreana e por trazer paz à região", lê-se numa carta divulgada por Luke Messer, republicano do Indiana, a justificar a indicação de Trump para o Nobel da Paz.

Na carta, os apoiantes elogiam a campanha de "pressão máxima" relação à Coreia do Norte. "Nenhuma outra pessoa merece mais o reconhecimento do Comité [Nobel] do que o presidente Trump pelo incansável trabalho de trazer paz ao nosso Mundo", justificam os subscritores.

Apesar do caráter elogioso da missiva, a indicação de Trump para Nobel da Paz está a ser vista, também, como uma manobra de política interna do principal subscritor. Luke Messer está numa batalha renhida com mais dois republicanos pela nomeação como candidato a senador pelo Indiana. Os opositores desta corrida interna, Todd Rokita e Mike Braun, são também admiradores de Trump e pelejam para provar qual dos três gosta mais do presidente dos EUA. O "favorito" será indicado para concorrer contra o republicando Joe Donnelly.

Segundo o diário britânico "The Guardian", há pelo menos mais dois signatários desta carta que estão envolvidos em lutas renhidas pela nomeação como candidatos republicanos ao Senado. Para Evan Jenkins, Virginia Oeste, e Jim Renacci, do Ohio, o apoio de Trump é fundamental para levar "a carta a Garcia".

Entre o signatários há também dois apoiantes de Trump com ligações à extrema-direita. Mark Meadows, da Carolina do Norte, e Steve King, do Iowa; ambos fervorosos e empenhado apoiantes do presidente norte-americano à procura do reconhecimento presidencial.

As nomeação para Nobel da Paz podem ser feitas apenas por um punhado de pessoas ou instituições, mas são relativamente fáceis, visto que podem ser apresentadas por legisladores de países ou professores universitários, por exemplo.

Em 2018, houve 330 nomeações para o prémio, cujo vencedor será conhecido em novembro. EM 2017, o galardão, e o prémio de um milhão de euros, foi entregue à Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares.