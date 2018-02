Congresso dos EUA aprova orçamento para pôr fim à paralisação

Hoje às 12:22 Facebook

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, esta sexta-feira, um acordo orçamental para pôr fim à segunda paralisação de serviços da administração ('shutdown') em três semanas, em vigor desde a meia-noite.

A câmara baixa do Congresso adotou o acordo às 05:30 locais (10:30 em Lisboa), com 240 votos a favor e 186 contra.

O texto, aprovado no Senado às primeiras horas da madrugada, prolonga até 23 de março o financiamento da administração federal.

O acordo orçamental, de 400 mil milhões de dólares (326,6 mil milhões de euros), tem ainda de ser promulgado pelo Presidente, Donald Trump.

As votações deviam ter sido feitas na quinta-feira, antes do 'shutdown', às 00:00, mas foram bloqueadas pelo senador republicano Rand Paul, contrário ao aumento significativo da despesa pública e do teto de endividamento.

Este é o segundo 'shutdown' da administração Trump, o primeiro dos quais ocorreu a 20 de janeiro.