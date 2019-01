Conheceu o namorado 12 anos após dar à luz a filha dele

Hoje às 21:25 Facebook

Há histórias de família peculiares, divertidas e curiosas. Depois, há a história da família da norte-americana Jessica Share, em que primeiro chegaram os filhos e só depois é que se conheceram.

Há 14 anos, Jessica Share mantinha uma relação com outra mulher e ambas decidiram que queriam ter um filho. Recorreram a um banco de esperma e nasceu Alice, hoje com doze anos. 18 meses depois, recorreram ao mesmo banco de esperma e ao mesmo dador anónimo para terem mais uma filha. O segundo bebé nasceu, mas a relação não durou e o casal separou-se, com a antiga companheira e ficar, à força, com a segunda criança.

"A Alice passava os dias a sonhar com a irmã com quem cresceu e que temia nunca mais ver", escreveu Jessica, num ensaio publicado na BBC, onde relata a peculiar história da sua família. Para a ajudar a descobrir mais sobre a sua origem genética, a avó cedeu ao pedido da neta e ofereceu-lhe um kit de uma empresa de testes de ADN, um presente que mudou para sempre a história da família.

Quando os resultados chegaram, na opção de correspondências de ADN, surgia o nome de Aaron Long como sendo o pai, mas também de mais um meio-irmão com quem Alice partilhava a herança genética. Pesquisado o nome nas redes sociais, Jessica encontrou o pai da filha em Seatlle e não teve dúvidas: as semelhanças físicas com Alice eram inegáveis.

Feitos os contactos e conhecida a história da família do pai, decidiram encontrar-se, apesar do medo de criar uma situação desconfortável. "Tentei encontrar conselhos sobre este tema e descobri que há pouca coisa. A maior parte das pessoas quer conhecer os seus pais biológicos é adulta. Muito poucas crianças fazem-no com a mãe a ajudar", explicou.

Apesar dos receios, Alice conheceu o pai e o meio irmão, em Seattle, e Jessica começou a desenvolver sentimentos pelo pai das filhas. "Senti-me atraída por ele, por todas as razões que me levaram a escolhe-o no catálogo de doadores de esperma", explica Jessica.

Mais de uma década depois de ter dado à luz uma filha de Aaron Long, os dois formaram família e vivem todos juntos, com mais uma meia-irmã de Alice, Madalyn. No total, Aaron Long será o pai biológico de 67 crianças e muitas delas vivem nas proximidades de casa.