Conselheiro das comunidades portuguesas preso por abuso sexual

O conselheiro das comunidades portuguesas para Andorra foi detido pelas autoridades daquele país por suspeitas de abuso sexual de menor. David Borges, de 36 anos, está detido desde quarta-feira pela polícia andorrana, mas ainda não foi presente a um juiz, nem ainda foi formalmente indiciado.

O JN sabe que a detenção partiu de uma queixa de um rapaz de 14 anos, residente em Andorra, que acusou o conselheiro das comunidades portuguesas de o ter abusado. Para já, a investigação da polícia está a analisar as provas e mantém o emigrante detido. De acordo com o jornal "BonDia", o detido já passou dos calabouços do posto de polícia para o estabelecimento prisional de "La Comella".

O caso de David Borges, um bancário emigrado há vários anos, já está a ser acompanhado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), que está a seguir os desenvolvimentos da investigação através do Consulado geral em Barcelona. O cônsul honorário de Andorra já conseguiu entrar em contacto com o conselheiro detido.

"Os nossos serviços estão a recolher mais informações que, por ora, indicam que o cidadão nacional em questão foi detido pelas autoridades de Andorra, mas ainda não foi presente a um juiz nem foi formalmente acusado pela Justiça andorrana", adiantou ao JN uma fonte da Secretaria de Estado das Comunidades que sublinhou ainda que "perante os factos conhecidos, o MNE entende que não é chegado o momento para tomar qualquer decisão sobre o estatuto de Conselheiro das Comunidades Portuguesas do cidadão nacional referido".

O indivíduo pertence ao Conselho das Comunidades Portuguesas que é o órgão consultivo do Governo para as políticas relativas às comunidades portuguesas no estrangeiro. Enquanto conselheiro, David Borges tem de contribuir para a emissão de pareceres e recomendações sobre as matérias que respeitem aos portugueses residentes no estrangeiro e ao desenvolvimento da presença portuguesa no mundo.