Mais uma demissão na administração Trump

O principal conselheiro económico de Donald Trump, Gary Cohn, vai abandonar a Casa Branca após entrar em rutura com o presidente dos EUA sobre a intenção de taxar as importações do setor do aço e do alumínio.

Citado pela agência AP, Gary Cohn disse que foi uma honra servir a administração e "meter em prática políticas económicas pró-crescimento, em beneficio do povo americano".

As empresas do setor do alumínio nos EUA avisaram o presidente norte-americano para os possíveis efeitos negativos da sua intenção de impor tarifas alfandegárias às importações deste produto, sugerindo políticas alternativas.

"Receamos que a tarifa proposta possa fazer mais mal que bem", escreveu, em carta dirigida a Donald Trump, a Aluminum Association, organização que representa 114 empresas do setor.

Trump anunciou na semana passada a sua intenção de impor uma tarifa geral de 10% a todas as importações de alumínio e outro de 25% às de aço.

A medida, segundo a Casa Branca, seria generalizada, sem exceções para nenhum país.