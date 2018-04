Conversas via telemóvel são escutadas em várias cidades dos EUA

Hoje às 00:09 Facebook

O governo dos EUA detetou atividade de agentes estrangeiros em Washington e outras cidades do país com dispositivos que permitem escutar telemóveis, segundo um documento do Departamento de Segurança Interna, a que a Efe teve acesso.

Estes aparelhos, conhecidos como Identidade Internacional do Assinante de Telemóvel (IMSI, na sigla em inglês), são simuladores de torres de telemóveis, altamente intrusivos, que violam o direito à privacidade e são usados normalmente pela polícia federal (FBI)ês) e outras agências norte-americanas.

Os EUA admitiram hoje pela primeira vez a existência de agentes estrangeiros que usam esta tecnologia na capital do país, uma situação que "pode ameaçar a segurança nacional e a economia", segundo a carta enviada àquele Departamento, cuja sigla em Inglês é DHS, pelo senador Ron Wyden, eleito pelo Estado do Oregon, que tinha pedido informação sobre o assunto.

O DHS observou "atividade anómala" na região da capital que "parece ser consistente com o uso do IMSI", escreveu no documento um alto funcionário da DHS, Christopher Krebs.

Contudo, o DHS garantiu que ignora quem está por trás do uso destes dispositivos e constatou que necessita "mais fundos" para responder a estas ameaças tecnológicas e investigar com mais rigor.

Krebs, chefe da Direção Nacional de Proteção e Programas do DHS, também assinalou que a mesma "atividade anómala" tinha sido detetada em outras cidades, sem as identificar.

"O uso dos IMSI por parte de atores maliciosos para rastrear e monitorizar os utilizadores de telemóveis é ilegal e ameaça a segurança das comunicações, o que origina riscos de segurança, económicos e para a privacidade", notou Krebs, na missiva.

Este tipo de dispositivos, cujo intervalo de preços vai de mil a 200 mil dólares, simula a atividade de uma torre de telemóveis e intercetam a ligação entre o telemóvel visado e a verdadeira torre deste.

"A Direção Nacional de Proteções e Programas acredita que o uso malicioso do ISMI é um risco real e crescente", concluiu Krebs, na sua carta.