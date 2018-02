Copiloto adoeceu e avião divergiu para Portugal

Ontem às 22:27 Facebook

Um avião da Jet2, com origem em Lanzarote, em Espanha, e destino a Birmingham, Inglaterra, aterrou de emergência, este sábado à tarde, no aeroporto de Faro, devido a um problema de saúde do copiloto.

Segundo relata a imprensa britânica, o avião foi recebido por equipas de emergência na placa do aeroporto, um procedimento habitual em caso de emergência médica a bordo.

Entre polícia, serviços de saúde e bombeiros, 81 operacionais estiveram envolvidos no incidente, revela o "Daily Mail". A Jet2 revela que o copiloto se encontra bem. Uma outra tripulação foi enviada, de Manchester, para transportar os 194 passageiros da aeronave.