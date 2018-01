Copo de papel usado por Elvis à venda por mais de mil dólares

Ontem às 22:22 Facebook

Um copo de papel amassado, alegadamente usado pelo cantor Elvis Presley, em 1956, está à venda no eBay e a licitação encontra-se nos 1280 dólares (aproximadamente 1046 euros).

Wade Jones, da Carolina do Norte, coleciona tudo acerca de Elvis Presley, e afirmou ao "Tulsa World", citado pela Associated Press, que uma fã do cantor - conhecida apenas por June - conseguiu obter um copo de papel da marca Dixie, usado pelo "rei do rock'n roll" em abril de 1956, após um concerto em Tulsa (Oklahoma). A fã terá conseguido o copo através do próprio cantor no dia seguinte ao concerto, quando ele partia da cidade para uma nova performance em Oklahoma City.

O colecionador, que classifica o achado como "raro", acredita que o leilão não terminará antes de domingo, mesmo sendo um "simples copo de papel", disse ao "Tulsa World".

Quem vencer o leilão, receberá o copo por onde Elvis terá bebido, a caixa onde tem estado guardado desde então, um autógrafo e um caderno com alguma pesquisa relacionada com os eventos que envolvem o objeto.