Um homem que fazia "bungee jumping" no parque de diversões Rady Europy, na Polónia, sofreu ferimentos graves, no domingo passado, depois de ter caído quando saltava de uma altura de 92 metros, na sequência do rompimento da corda usada na atividade radical.

Um vídeo entretanto divulgado na Internet começa por mostrar o homem, de 39 anos, a ser levado por uma plataforma móvel para uma altura de 92 metros. Depois, acontece o inesperado: no momento em que está a dar o salto, a corda solta-se e é atirado para o chão a toda a velocidade.

O caso poderia ter tido um desfecho trágico, caso a plataforma não tivesse, por baixo, um grande colchão de ar, onde o indivíduo acabou por cair primeiro, amortecendo a queda para o chão.

De acordo com a imprensa local, o homem, levado de imediato para o hospital, sofreu uma falência múltipla de órgãos e ficou com a coluna vertebral partida - como a medula espinhal não foi danificada, o homem não perdeu a mobilidade.

De acordo com a Polícia, foi encontrada uma fissura na corda utilizada para a atividade radical, mas ainda está a ser apurado se esta foi a causa direta do acidente. O homem estaria sob o efeito de álcool quando se deu o incidente, acrescentaram as autoridades.

A Bungeeclub, que já tem a atração no parque Rady Europy há 19 anos, adiantou que nunca houve incidentes semelhantes.