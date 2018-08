Coreia do Norte ameaça anular cimeira de Kim Jong-un com Trump

15 Maio 2018 às 20:41 Facebook

A Coreia do Norte ameaçou, esta terça-feira, anular a cimeira prevista para 12 de junho, em Singapura, entre Kim Jong-un e o presidente norte-americano, Donald Trump, devido aos exercícios militares conjuntos dos EUA e Coreia do Sul.

A ameaça foi veiculada pela agência noticiosa sul-coreana Yonhap, que cita a sua congénere norte-coreana KCNA.

As autoridades norte-coreanas anularam já o encontro de alto nível que estava marcado para quarta-feira com a Coreia do Sul.

O encontro de quarta-feira estava marcado para uma aldeia na fronteira entre os dois países e visava criar condições para conversações patrocinadas pela Cruz Vermelha Internacional para reduzir a tensão na linha que separa os dois Estados e reiniciar o processo de reunificação de famílias separadas pela Guerra na Península Coreana.

Segundo a Yonhap, a KCNA reportou o cancelamento do encontro de quarta-feira e que Pyongyang estava a considerar se a cimeira prevista para Singapura iria mesmo realizar-se.

Os exercícios militares conjuntos, que deverão prolongar-se por duas semanas, iniciaram-se na passada sexta-feira.