Coreia do Norte disparou míssil a partir de submarino

A Coreia do Norte confirmou, na quarta-feira, que lançou um novo míssil a partir de um submarino e considerou este teste "uma conquista importante" face às ameaças de "forças externas".

A agência oficial do regime de Pyongyang, a KCNA, confirmou as informações que foram divulgadas pela Coreia do Sul sobre o lançamento de um míssil balístico a partir de um submarino, embora não tenha revelado detalhes sobre a sua trajetória.

A KCNA também explicou que se trata da terceira versão do seu míssil Pukguksong (Estrela Polar) e disse que o lançamento foi feito a partir de baía de Wonsan, na costa oriental da Coreia do Norte.

Fontes militares sul-coreanas anunciaram, na quarta-feira, que a Coreia do Norte disparou pelo menos um projétil na sua costa oriental, no que parece ser uma demonstração da crescente capacidade militar antes das negociações nucleares com os Estados Unido.

O lançamento ocorre depois de um diplomata norte-coreano sénior ter afirmado que a Coreia do Norte e os EUA tinham concordado em regressar às negociações do dossiê nuclear. As negociações têm estado num impasse desde há meses, depois do colapso de uma cimeira entre os líderes norte-coreano, Kim Jong Un, e norte-americano, Donald Trump, devido a desacordos sobre a troca de levantamento de sanções pelo desarmamento.