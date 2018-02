Coreia do Norte ganhou 200 milhões de dólares com exportações proibidas

Hoje às 00:52 Facebook

Twitter

A Coreia do Norte exportou entre janeiro e setembro de 2017 produtos interditados pelas sanções da Organização das Nações Unidas (ONU), que lhe renderam 200 milhões de dólares, segundo um documento da ONU visto pela agência AFP.

Neste documento, de um grupo de peritos da ONU encarregados de verificar a aplicação das sanções e entregue aos 15 membros do Conselho de Segurança, sublinhou-se em particular a continuação da exportação de carvão norte-coreano, apesar das sanções internacionais.

A origem do carvão é disfarçada com o recurso a pavilhões de conveniência enganadores, transferências no mar alto de produtos ilícitos entre navios e documentação fraudulenta destinada a esconder a origem do carvão.