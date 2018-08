Coreia do Norte quer abrir corredor aéreo para a Coreia do Sul 

04 Maio 2018 às 18:21 Facebook

A Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), agência especializada das Nações Unidas, anunciou, esta sexta-feira, que a Coreia do Norte apresentou uma proposta para a abertura de um corredor aéreo para a Coreia do Sul.

Este pedido para estabelecer os "serviços de circulação aérea" entre Pyongyang e a cidade sul-coreana de Incheon, perto de Seul, foi recebido em fevereiro na sede regional da OACI na Tailândia, segundo um correio eletrónico da OACI enviado à agência noticiosa AFP.

A OACI, com sede em Montreal, transmitiu este pedido à agência de aviação civil da Coreia do Sul sublinhando a sua "vontade de facilitar e apoiar um debate mais amplo" sobre este tema.

A autoridade de aviação civil da Coreia do Sul está "a analisar" a proposta da Coreia do Norte, segundo a OACI.

Uma missão da OACI vai deslocar-se "na próxima semana" à Coreia do Norte para discutir detalhadamente este projeto de corredor aéreo. A missão será dirigida pelo diretor da região Ásia-Pacífico da OACI, Arun Mishra, e o diretor do departamento de navegação aérea, Stephen Creamer.

A cimeira recente entre Kim Jong-un e Moon Jae-in, líderes da Coreia do Norte e do Sul, respetivamente, aligeirou as relações na península coreana, após anos de tensões devido aos programas nuclear e balístico do regime de Pyongyang.

É esperado um encontro entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o homólogo norte-coreano, Kim Jong-un, nas próximas semanas.