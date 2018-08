Coreia do Sul propõe "via de comunicação direta" entre a Coreia do Norte e os EUA

25 Maio 2018 às 13:53 Facebook

O governo da Coreia do Sul propôs, sexta-feira, a criação de uma "via de comunicação direta" entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos para resolver as divergências que levaram Washington a cancelar a cimeira prevista para junho.

Quando a cimeira entre Washington e Pyongyang "se deparou com um obstáculo, existe a necessidade de canais de informação diretos e abertos" entre os seus líderes, disse hoje um membro da gabinete presidencial sul-coreano, em declarações à agência local Yonhap.

"Será muito mais eficaz para eles comunicarem de uma maneira direta para compreender o que a outra parte tem em mente", adiantou esta fonte do gabinete presidencial de Seul, que dispõe de uma linha telefónica direta com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

O presidente norte-americano Donald Trump, cancelou quinta-feira a reunião que tinha previsto realizar com o líder norte-coreano a 12 de junho, em Singapura, devido aos recentes comentários "hostis" feitos pelo regime asiático.

Nos últimos dias, Pyongyang condenou, com insultos dirigidos, por exemplo, ao vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, aquilo que considera uma tentativa de Washington impor, à margem da cimeira, um modelo de desnuclearização "unilateral", como o acordado entre os Estados Unidos e a Líbia, em 2003.