Coreia do Sul vigia atividade em base de mísseis da Coreia do Norte

O Exército da Coreia do Sul anunciou, esta segunda-feira, que vigia atentamente a atividade nas instalações de lançamento de mísseis da Coreia do Norte porque suspeita da preparação de um lançamento balístico.

"Em cooperação com os Estados Unidos estamos a vigiar e a seguir todos os movimentos [do Exército norte-coreano], incluindo os possíveis preparativos para o lançamento de mísseis", disse hoje o porta-voz do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, Kim Joon-rak, durante uma conferência de imprensa em Seul.

"Não podemos comentar detalhes em concreto", acrescentou Kim Joon-rak quando confrontado com as notícias da agência Yonhap sobre eventuais movimentações detetadas na estação de lançamento de Sohae, também conhecida como base de mísseis de Dongchang-ri, no noroeste da Coreia do Norte, na semana passada.

Imagens captadas por satélite mostraram que o regime da Coreia do Norte está supostamente a reconstruir algumas das estruturas da base o que leva Seul a considerar que está em preparação o lançamento de um satélite a bordo de um foguetão especial.

O lançamento do alegado satélite é apontado como um ensaio encoberto de mísseis intercontinentais para pressionar os Estados Unidos, sobretudo no quadro das recentes negociações inconclusivas entre Washington e Pyongyang que decorreram recentemente na capital do Vietname.

A Coreia do Norte não realiza ensaios com armas de médio e longo alcance desde 2017, mas, segundo Seul, pode estar a mobilizar recursos na base Sohae para pressionar os Estados Unidos a voltar à mesa das negociações e debater o programa nuclear e as sanções impostas a Pyongyang.