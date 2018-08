Corpo de Dhlakama entrou na morgue do Hospital da Beira durante a madrugada

04 Maio 2018 às 07:54 Facebook

O corpo de Afonso Dhlakama chegou à morgue do Hospital da Cidade da Beira durante a última madrugada, de acordo com o secretário-geral da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Manuel Bissopo.

"Perdermos o nosso pai, o nosso mestre, a pessoa que é a luz da maioria dos moçambicanos", referiu o dirigente do partido à reportagem da Televisão de Moçambique (TVM).

Fontes do partido tinham referido à Lusa que uma caravana da Renamo transportaria hoje o corpo do líder do partido desde a residência onde Dhlkama morreu, na Serra da Gorongosa, para a cidade da Beira.

No entanto, a reportagem da TVM exibiu esta manhã a chegada, pelas 3.40 horas, de um conjunto de viaturas à morgue da cidade da Beira, onde viajariam familiares e membros do partido.

"Não tenho elementos substanciais sobre aquilo que vai acontecer a partir de amanhã [sábado]", acrescentou Manuel Bissopo, referindo que os membros do partido vão "juntar-se com a família".

"De princípio, o funeral vai ser feito na terra natal", em Mangunde, distrito de Chibabava, na província de Sofala - de que a cidade da Beira é capital -, referiu.

Ainda não há data marcada para o funeral, acrescentou.