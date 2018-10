Corpo de médica do INEM que morreu em safari chega este sábado ao Porto

Hoje às 18:07 Facebook

O corpo da médica do INEM e bombeira de Carcavelos e São Domingos de Rana que encontrou a morte na Tanzânia, durante um safari, chega esta sexta-feira ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, de onde seguirá para Godim, Peso da Régua, onde o funeral tem lugar este sábado.

Uma guarnição dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, comandada pelo 2.º comandante, Pedro Carvalho, far-se-á representar nas cerimónias fúnebres de Beatriz Amaral, que têm lugar sábado, pelas 13 horas na igreja de São José de Godim, noticia o jornal online "Cascais24".

Beatriz Amaral, 37 anos, foi vítima de um acidente de viação, na Tanzânia, para onde viajara para cumprir um velho sonho de fazer um safari no Parque Nacional de Serengueti. A médica colaborava com os Bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana desde maio último, no âmbito do voluntariado.

Beatriz Amaral trabalhava no Centro Hospitalar de Lisboa Central, no Hospital Curry Cabral, e no INEM desde há 7 anos.

Natural de Godim, Peso da Régua, e a viver em Odivelas, a médica e bombeira era mais recentemente operacional nas VMER de Cascais e de Loures, para além de trabalhar no CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) e no SHEM (Serviço de Helicópteros de Emergência Médica) do INEM.