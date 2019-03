Corpo de menina de três anos encontrado em balde com ácido no Texas

Hoje às 14:45, atualizado às 15:43 Facebook

Uma menina de três anos foi encontrada morta, no mês passado, dentro de um balde com ácido, na casa onde vivia com os pais, principais suspeitos do crime, e irmãos, em Laredo, no Texas, EUA.

Os pais da criança, que, segundo a imprensa local, têm antecedentes de consumo de drogas e maus tratos, estão detidos e indiciados de vários crimes, podendo aguardar o julgamento em liberdade sob pagamento de uma fiança de 125 mil dólares (109 mil euros, para o pai) e 150 mil dólares (131 mil euros, no caso da mãe).

Tanto Gerardo Zavala-Loredo, de 32 anos, como Monica Yvonne Dominguez, de 37, negaram responsabilidades na morte da menina, Rebecca Zavala. A mãe defende a versão de que a filha se terá afogado acidentalmente quando tomava banho com a irmã. À Polícia de Laredo, disse que, ao encontrar o corpo, ficou nervosa e, com a ajuda do marido, o colocou num recipiente com ácido.

As autoridades suspeitam da versão da progenitora e estão a aguardar o resultado da autópsia que vai determinar as causas concretas da morte da vítima.

Enquanto decorre o julgamento, os outros quatro filhos do casal, que têm entre um e 11 anos, foram colocados à guarda dos serviços sociais.