Instagrammer encontrada morta em iate de bilionário mexicano

A modelo e influenciadora nas redes sociais Sinead McNamara foi encontrada sem vida num iate de um bilionário mexicano, na Grécia. O óbito foi declarado no transporte para o hospital.

Sinead trabalhava no iate de luxo Mayan Queen IV há quatro meses, segundo o site "news.com.au". Na madrugada de sexta-feira, a modelo de 20 anos foi encontrada desfalecida na parte de trás da embarcação, pertencente ao empresário Alberto Baillères, um dos homens mais ricos do México.

Quando os serviços de emergência chegaram ao local, tentaram reanimara jovem, mas Sinead acabou por morrer a caminho do hospital.

A notícia foi confirmada pelo irmão da modelo, no sábado, e pelas várias mensagens de colegas e seguidores através das redes sociais.

Segundo relatam os meios de comunicação locais, o bilionário atracou o iate na ilha Kefalonia, na terça-feira, e deixou Sinead sozinha com a tripulação.

Estava programado que a embarcação saísse do local neste domingo, mas como a investigação das autoridades ainda está a decorrer, tal não será possível. Ainda falta entrevistar alguns membros da tripulação e fazer um exame forense à embarcação.

As autoridades contactadas pelo jornal "The Times" disseram que as evidências iniciais apontavam para suicídio.