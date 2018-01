Corpo encontrado na Galiza pertence a jovem desaparecida em 2016

Hoje às 15:50 Facebook

Análises de ADN permitiram confirmar que o corpo encontrado no fundo de um poço em Rianxo, na região espanhola da Galiza, pertence à jovem madrilena Diana Quer, desaparecida em 2016.

O delegado do Governo na Galiza, Santiago Villanueva Álvarez, adiantou esta terça-feira, em conferência de imprensa, alguns pormenores sobre o caso do desaparecimento da jovem, então com 18 anos, a 22 de agosto de 2016 em A Pobra do Caramiñal.

A Guardia Civil espanhola encontrou o corpo na madrugada de domingo, num poço localizado numa propriedade industrial em Asados, em Rianxo (província da Corunha).

A polícia chegou ao corpo na sequência da detenção de José Enrique Abuín, conhecido por "El Chicle".

Abuín estava na lista de suspeitos pelo desaparecimento de Diana Quer, mas foi detido por tentativa de sequestro e abuso sexual de uma outra mulher em Boiro (Corunha) no dia 25 de dezembro.

Nas declarações que prestou à Guardia Civil, "El Chicle" confessou ter matado Diana Quer, revelou o local onde estava o corpo e acompanhou os agentes ao local da descoberta. Também disse que agiu sozinho e que matou Diana Quer atropelando-a, noticiou a agência EFE, citando fontes da investigação.

No entanto, o coronel Francisco Javier Jambrina Rodríguez, comandante da Guardia Civil da Corunha, disse hoje que considera "impossível" que a causa da morte da jovem seja um atropelamento.

Entretanto, fonte do Tribunal Superior de Justiça da Galiza anunciou que o tribunal de instrução número um de Ribeira, na Corunha irá reabrir ainda hoje a instrução do caso, arquivado a 19 de abril.

Nessa altura, o tribunal de instrução decretou o arquivamento provisório do caso devido à "falta de indícios".

Embora considerasse necessário "continuar a investigação", o magistrado optou por encerrar a via judicial enquanto a Guardia Civil continuava a investigar.