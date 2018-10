Costa e Marcelo felicitam Bolsonaro pela vitória

Ontem às 23:28 Facebook

O presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, felicitaram o presidente eleito do Brasil.

O Presidente da República enviou uma "mensagem de felicitações" a Jair Bolsonaro, na qual se referiu aos "laços de fraternidade" bilaterais e à "significativa comunidade" portuguesa neste país.

Numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado fez também referência "à significativa comunidade de portugueses e lusodescendentes residentes no Brasil", bem como "à cada vez mais importante comunidade brasileira" em Portugal.

O primeiro-ministro, António Costa, cumprimentou, em nome do Governo português, o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro.

"O Governo português cumprimenta o Presidente eleito do Brasil, país com o qual mantemos uma relação bilateral intemporal, assente numa língua comum, em fortes laços históricos, económicos e culturais, e na presença, em ambas as sociedades, de comunidades dinâmicas e plenamente integradas", refere o primeiro-ministro, depois de questionado pela agência Lusa sobre os resultados na segunda volta das eleições presidenciais brasileiras.