Costa reuniu com Tony Blair sobre consequências do Brexit

O primeiro-ministro, António Costa, recebeu esta quarta-feira, na residência oficial, em São Bento, o antigo líder do Governo britânico Tony Blair, encontro em que foram analisadas as consequências da saída do Reino Unido da União Europeia.

Segundo fonte oficial do executivo português, o encontro teve uma duração aproximada de 40 minutos e, além do 'Brexit', foram analisadas as principais questões da União Europeia e da agenda internacional.

O antigo primeiro-ministro e líder dos trabalhistas britânicos, que se assume como um opositor do 'Brexit' - e que preside atualmente à Fundação "Global Change" para a regulação do fenómeno da globalização mundial -, discursa esta tarde, em Lisboa, na Web Summit.

Ainda em relação a encontros de caráter institucional, António Costa reúne-se ao início da tarde, no Parque das Nações, com a comissária europeia da concorrência, Margrethe Vestager, tendo ainda, na terça-feira, igualmente à margem da Web Summit, estado com a primeira-ministra da Sérvia, Ana Brnabi.

Fonte do Governo português adiantou que, desde segunda-feira, o primeiro-ministro tem mantido diversos encontros com altos dirigentes de empresas multinacionais presentes em Lisboa para participarem na Web Summit.