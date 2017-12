Criança a brincar no fogão causou incêndio mortal no Bronx

JN Hoje às 15:48, atualizado às 16:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O incêndio que provocou 12 vítimas mortais e quatro feridos graves, num prédio no Bronx, terá sido causado por uma criança que brincava no fogão de casa, acreditam as autoridades de Nova Iorque.

Segundo disse o comissário dos bombeiros locais, Daniel Nigro, em conferência de imprensa, o fogo foi causado acidentalmente por um rapaz de três anos. A mãe da criança terá fugido com os dois filhos, deixando a porta da casa aberta e permitindo que o fogo alastrasse para o resto do edifício, escreve a BBC.

O incêndio, que deflagrou às 19 horas locais desta quinta-feira (meia noite de sexta-feira em Portugal continental), foi classificado pelo autarca de Nova Iorque, Bill de Blasio, como "o mais mortífero" a registar-se na cidade, desde há pelo menos 25 anos.

Um bebé de um ano está entre as vítimas mortais.

As autoridades ainda não revelaram as identidades das vítimas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Pelo menos 20 pessoas foram retiradas pelas saídas de emergência e outras 12 foram resgatadas do interior do edifício.

Mais de 170 bombeiros combateram as chamas.