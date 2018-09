Criança às portas da morte após mãe lhe escovar os dentes com cocaína

05 Junho 2018 às 15:45 Facebook

Twitter

Um menino de três anos de idade esteve às portas da morte, depois de a mãe lhe escovar os dentes com cocaína, na madrugada da última quinta-feira, na Argentina.

O menor foi levado ao centro de saúde local e depois transferido para o Hospital Pediátrico da cidade de Posadas, na Argentina, onde chegou com fortes convulsões. A criança conseguiu ser estabilizada pelos médicos vários minutos depois de a droga começar a afetar o corpo, escreve o jornal espanhol "La Vanguardia".

A mãe, de 24 anos, confessou que tinha escovado os dentes do filho com "uma substância branca", embora não tenha especificado o que era, na tentativa de neutralizar uma dor de dentes. No laboratório do hospital, descobriu-se que a substância era cloridrato de cocaína.

Após a descoberta, a polícia prendeu a mãe, enquanto o menor ficou aos cuidados da avó materna após receber alta do hospital. Segundo os médicos, o menino não sofrerá danos irreversíveis.

De acordo com as autoridades, a mãe é viciada em cocaína e o pai foi acusado de tráfico de drogas.

Na segunda-feira, o juiz César Yaya enviou o caso à Justiça Federal para investigar a origem da cocaína que colocou a criança em risco de vida.