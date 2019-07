Criança bombista mata seis pessoas num casamento no Afeganistão

Ontem às 23:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Um ataque suicida, perpetrado por uma criança, provocou, na sexta-feira, seis mortos e 40 feridos, no espaço onde decorria um casamento na cidade afegã de Jalalabad, província de Nagarhar.

De acordo com as autoridades, terá sido um menor a fazer-se explodir e a matar outras cinco pessoas, dentro de casa de um chefe de Polícia pró-governo. Segundo o porta-voz da administração local, Attaullah Khugyani, citado pela CNN, entre as vítimas mortais estão o dono da residência e um ancião tribal.

Zabiullah Mojahid, porta-voz talibã, negou responsabilidades dos radicais no ataque, num comunicado à imprensa.

O ataque, cujas motivações não são claras, acontece quatro dias depois de um grupo de afegãos proeminentes, incluindo alguns oficiais do Governo, terem estabelecido conversações com os talibãs no sentido de chegar a um acordo de paz, que, a acontecer, será o fim de um túnel que nunca viu luz. As negociações entre rebeldes e Estados Unidos sobre os termos da retirada das tropas norte-americanas duram há meses.