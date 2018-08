Criança confunde arma com brinquedo e mata irmão de dois anos

24 Maio 2018 às 15:04 Facebook

Twitter

Um menino de quatro anos confundiu uma arma com um brinquedo e matou acidentalmente o irmão de dois anos, no Estado da Virgínia, nos EUA.

De acordo com o jornal britânico "The Independent" e a estação de televisão local "WVIR-TV", Tyler Aponte foi encontrado com uma ferida de bala no peito e sem pulso, na terça-feira de manhã.

Ainda foi realizada a reanimação cardiorrespiratória, mas sem sucesso. Depois, a criança foi levada para o Centro Médico da Universidade de Virginia, onde foi declarado o óbito.

"É horrível, é devastador", disse Donald Lowe, autoridade do Gabinete do Xerife do Condado de Louisa. "Chega-se a este tipo de cena e vê-se o massacre. Vê-se tudo".

A mãe estava em casa no momento do acidente, enquanto o pai estava a trabalhar.

Linda Eddy, uma vizinha, disse que não fazia ideia como é que as crianças encontraram a arma. "Não há possibilidade nenhuma de que eles (os pais das crianças) tenham deixado uma pistola carregada à vista. Eles tomam conta das crianças e certificam-se que eles têm tudo o que precisam", explicou.

O dia de terça-feira foi marcado por outra morte no mesmo estado. Um menino de dois anos deu um tiro em si próprio acidentalmente no apartamento onde vivia. Após ser transportado para o hospital, a criança foi declarada morta.

Ambos os casos estão a ser investigados. Até ao momento, ninguém enfrenta acusações.