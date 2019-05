Criança da Guatemala detida na fronteira com a mãe morre em hospital dos EUA

Hoje às 11:30 Facebook

Uma criança guatemalteca de dois anos e meio morreu esta quinta-feira supostamente vítima de pneumonia num hospital dos Estados Unidos, onde se encontrava internada desde que cruzou a fronteira com a mãe, em abril.

De acordo com a imprensa norte-americana, a criança, do sexo masculino e cuja identidade não foi revelada, tinha sido detida juntamente com a mãe após ter entrado nos Estados Unidos de forma irregular.

Segundo o jornal "Washington Post", que cita uma fonte oficial, os dois tinham atravessado a fronteira entre o México e os Estados Unidos na zona de El Paso, Texas, no passado dia 3 de abril.

Trata-se da quarta criança guatemalteca a morrer de doença nos Estados Unidos após detenção pelas patrulhas fronteiriças norte-americanas.

No dia 06 de abril, o rapaz, de pouco mais de dois anos, foi transportado de ambulância para um centro médico depois de mostrar sintomas de doença, tendo posteriormente sido internado no Hospital Providência em El Paso, onde morreu, esta quinta-feira.

O cônsul da Guatemala em Del Rio, no Estado norte-americano do Texas, Tekandi Paniagua, disse através de um comunicado que "as viagens para os Estados Unidos, nas condições em que as famílias guatemaltecas as estão a fazer, são muito perigosas".

Em dezembro de 2018, morreram Jakelin Caal Maquin, de sete anos, e Filipe Gómez Alonzo, de oito. Os dois encontravam-se sob custódia das autoridades norte-americanas, tendo as mortes suscitado polémica nos Estados Unidos.

No passado dia 30 de abril, morreu de uma infeção no cérebro um rapaz de 16 anos, Juan de León Gutiérrez, que tinha sido detido dias antes em El Paso e transferido para um albergue de menores.

Na fronteira sul dos Estados Unidos regista-se a maior vaga migratória da última década, o que já fez com que as autoridades norte-americanas tenham reconhecido que a situação está "descontrolada".

Em abril, o número de migrantes detidos após atravessarem a fronteira foi superior aos 100 mil. Na maioria são famílias da América Central, sobretudo da Guatemala, que pedem asilo ao chegarem aos Estados Unidos.