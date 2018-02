Criança de 11 anos morre após salvar amigo de lago congelado

Hoje às 16:48 Facebook

Um rapaz de 11 anos morreu, terça-feira, depois de ter conseguido salvar um amigo de um lago gelado, em Nova Iorque. No entanto, o piso cedeu e o menino acabou por morrer afogado.

Anthony Perez está a ser louvado como herói, depois de ter morrido ao salvar um amigo, de 12 anos, de um lago gelado, em Queens, Nova Iorque.

As autoridades norte-americanas, em declarações ao "New York Post", referem que "Perez estava em terra até o amigo ter caído no lago". Quando viu Juan Umpierrez em apuros, avançou sobre o gelo, mas acabou por também ele cair, já depois de ter conseguido salvar a outra criança.

Os vizinhos de Anthony ficaram chocados com o acontecimento, mas não foram surpreendidos pelo ato de bravura, considerando Perez um herói.

Após o ocorrido, o departamento de Bombeiros de Nova Iorque (FDNY) convocou uma conferência de imprensa para alertar a comunidade: " Nós pedimos: Digam aos vossos filhos que o gelo não é seguro. As consequências podem ser trágicas".