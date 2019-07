Criança de seis anos entre as vítimas mortais do tiroteio em festival na Califórnia

Hoje às 14:15 Facebook

Uma criança de seis anos está entre as três vítimas mortais do tiroteio, no domingo, num festival de comida no norte da Califórnia, nos Estados Unidos.

Em declarações à estação televisiva NBC Bay Area, Alberto Romero indicou que o seu filho Stephen foi morto.

"O meu filho tinha uma vida inteira por viver e tinha apenas seis anos", afirmou Alberto Romero à NBC Bay Area.

Pelo menos três pessoas morreram e 15 ficaram feridas num tiroteio, no domingo, num festival de comida no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, informaram hoje as autoridades, em novo balanço.

A polícia informou que o atirador foi abatido momentos depois de abrir fogo na feira do alho de Gilroy, que se realiza todos os anos na cidade de 50 mil habitantes, a cerca de 170 quilómetros a sul de São Francisco.

Testemunhas dão ainda conta de um segundo suspeito, mas as autoridades não confirmaram ainda a informação.

De acordo com o chefe da polícia Scot Smithee, os suspeitos entraram no recinto da feira, que se encontrava lotado, depois de terem cortado a vedação e evitado a segurança e os detetores de metais.

Pelo menos um dos suspeitos abriu fogo, causando pelo menos três mortos, e foi de seguida neutralizado pela polícia.

O tiroteio ocorreu pelas 17:30 locais (01:30 em Lisboa) no último de três dias da feira.