Criança devolveu troco de esmola e deu lição de honestidade

Um funcionário que foi cortar a eletricidade a uma casa no norte do Paraná, no Brasil, foi surpreendido por uma criança que lhe pediu um real de esmola, recebeu cinco reais e quis dar-lhe o "troco".

Mais de 70 mil pessoas já se comoveram e partilharam a história que João Neto, de 57 anos, divulgou nas redes sociais no último sábado.

Tudo aconteceu a 9 de outubro quando o funcionário da Companhia Paranaense de Energia (Copel) foi a uma casa em Santo António da Platina para cortar o abastecimento de eletricidade por falta de pagamento. Uma tarefa que, confessou, "é uma atividade desagradável em qualquer circunstância" e ainda mais quando se trata de uma família pobre.

Ao chegar, viu uma mulher e três crianças descalças. A mulher sabia do atraso no pagamento de duas contas da luz, mas alegou que só recebia ao dia 9. O funcionário lembrou que naquele dia era dia 9 e que se fizesse o pagamento ainda voltava lá ao fim do dia para restabelecer o serviço.

Enquanto isso, foi abordado por uma das crianças que lhe pediu 1 real (26 cêntimos do euros). João Neto não tinha moedas nos bolsos e na carteira só havia uma nota de 5 reais (1,30 euros) que entregou ao menino. "É para dividires" com a tua irmã e prima, disse-lhe.

Ao fim do dia, o funcionário da Copel regressou à casa daquela família para restabelecer a eletricidade. "Ainda bem que você veio!", exclamou o menino, que de imediato lhe devolveu o "troco" de dois reais (53 cêntimos do euro). "Não quero, é tudo para vocês", respondi. "Mas não era 1 real para cada um?", questionou o menino.

"Naquele instante, ao devolver-me 2 reais, [aquele menino] mostrou-me o maior exemplo de honestidade e responsabilidade que eu já tinha visto na vida", confessou João Neto.

O relato deste caso nas redes sociais levou muitas pessoas a quererem ajudar aquela família, segundo o portal de notícias da Globo. João Neto fez uma nova visita à família para os informar, mas "o pai [do menino] disse que não precisava levar nada para eles, que tem gente que precisa mais".

Mas João diz que além do casal estar desempregado e de ter três filhos (uma menina e dois meninos), o pai sofre de problemas cardíacos.