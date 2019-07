Criança morre depois de avô a deixar cair de um cruzeiro

Jorgina Santos Hoje às 12:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um menina caiu e morreu quando brincava com o avô no 11º andar de um cruzeiro em Porto Rico.

A menina, natural do Estado norte-americano do Indiana, e com 19 meses, caiu de uma altura de 50 metros da embarcação, em San Juan, na tarde de domingo. Acredita-se que o avô da menina tenha escorregado e caído enquanto segurava a criança perto de uma janela no 11º andar.

A criança não resistiu à queda sofrida no cruzeiro Freedom of the Seas, que é gerido pelo Royal Caribbean. A criança foi levada para o hospital em San Juan após o incidente na tarde de domingo, mas foi declarada morta pouco tempo depois.



Um elemento do Departamento de Segurança Pública de Porto Rico, em comunicado, referiu: "Lamentamos o triste acontecimento que ocorreu no cruzeiro do Freedom of the Seas e simpatizamos com a família da menina que morreu".



A menina viajava na companhia dos pais, avós e do irmão. Outros tripulantes do cruzeiro ouviram os gritos de desespero da mãe e dizem que o incidente aconteceu no piso onde se situa a piscina do cruzeiro, o único local com janelas abertas para o exterior. A polícia está a investigar o caso.