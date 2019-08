Criança resgatada: "Pensei que não me ias salvar porque sou negro"

Hoje às 16:24 Facebook

Uma mulher enfrentou condições muito adversas e salvou uma criança de dez anos que estava a afogar-se no mar de Palma de Maiorca. A reação do menino foi desconcertante.

A jovem argentina Macarena Cabruja estava a trabalhar como nadadora-salvadora na praia de Can Pere Antoni, no passado dia 29 de julho. O turno tinha acabado e a também professora de Educação Física ficou na praia a jogar vólei com um amigo. Nesse momento, reparou que uma criança estava a afogar-se. As condições marítimas eram más, mas Macarena reagiu com rapidez: pediu para contactarem o 112 e lançou-se ao mar.

"O mar estava muito forte. Eu sei que posso aguentar horas na água, mas sabia o risco que corria", contou a socorrista ao "Diário de Mallorca". Macarena acabaria por conseguir alcançar a criança e segurá-la e um barco ajudou-os a chegar à costa.

O menino de dez anos sobreviveu. Macarena deu-lhe muitos beijos. Mas não esperava que o menino que lhe dissesse isto: "Pensei que não me ias salvar porque sou negro".