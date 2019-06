Crianças baleadas a caminho da escola no Rio de Janeiro

Ontem às 23:53 Facebook

A Polícia Militar envolveu-se num tiroteio com alegados assaltantes, no Rio de Janeiro. Três pessoas morreram e três ficaram feridas, entre as quais duas crianças que iam a caminho da escola, afirmaram à Lusa fontes oficiais.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Duque de Caxias, local onde ocorreu o tiroteio, confirmou à agência Lusa que os feridos estão estáveis e não correm perigo de vida.

De acordo com um comunicado da Polícia Militar, as autoridades foram acionadas para investigar um assalto no centro de distribuição de uma rede de supermercados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

No local, a Polícia destaca que conseguiu abordar um camião com produtos alegadamente roubados e que prendeu dois homens durante a ação.

"Pouco depois, ainda na comunidade, os polícias foram atacados por criminosos e houve confronto. Após cessarem os disparos, as equipas encontraram três suspeitos [mortos] e duas crianças feridas. Todos foram socorridos no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo", referem as autoridades no comunicado.

Já no hospital, os militares foram informados "sobre a entrada de mais um homem ferido" que pediu assistência, adianta a Polícia Federal.

A Polícia Militar apreendeu na ação três pistolas e dois rádios intercomunicadores.

Segundo a agência Brasil, as crianças atingidas têm 6 e 9 anos. A primeira foi baleada na mão direita a segunda apresenta perfurações no braço direito e no tórax.

Após receberem os primeiros socorros e serem estabilizados, os dois menores foram transferidos para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

O terceiro ferido é um jovem de 23 anos, vendedor ambulante, vítima de um tiro no abdómen. Foi operado e apresenta-se estável.

O comandante do 15.º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da situação.