Crianças encontradas famintas seriam treinadas para atentados em escolas

As autoridades norte-americanas acreditam que as 11 crianças encontradas malnutridas no deserto do Novo México, EUA, na última semana, estavam a ser treinadas para executarem atentados em escolas.

Segundo a documentação do tribunal a que a CNN teve acesso, no recinto foi encontrada uma arma semiautomática com vários carregadores e outras pistolas, bem como uma carreira de tiro improvisada. No mesmo local, foi encontrado o cadáver de uma criança que ainda não foi identificada.

A suspeita surge na sequência da denúncia do pai adotivo de uma das crianças, que acusa um dos homens detidos de "ter treinado o filho na utilização de armas de assalto em preparação para futuros tiroteios em escolas", pode ler-se no processo. Os cinco suspeitos detidos durante a operação policial são Siraj Wahhaj, as suas irmãs Hujrah Wahhaj e Subhannah Wahhaj, bem como Lucas Morten e Jany Leveille.

O caso foi espoletado com uma chamada vinda do local onde as crianças estavam, onde se denunciavam as condições de vida naquele acampamento improvisado. No local, as autoridades contavam encontrar Abdul-Ghani, um menino de quatro anos desaparecido desde dezembro, filho de Siraj Wahhaj e que terá sido levado sem autorização da mãe, mas tal não aconteceu.

A polícia já tinha conhecimento da existência daquele complexo, mas estava a aguardar a emissão de um mandado de busca, uma vez que sabia que os homens estavam fortemente armados e eram considerados extremistas.

Os cinco suspeitos são acusados de vários crimes de maus-tratos a crianças.

As crianças encontradas na última sexta-feira tinham entre um e 15 anos e estavam vestidas com trapos e sem calçado. O xerife do condado de Taos, Jerry Hogrefe, contou à ABC News que as crianças estavam "muito assustadas", com muita fome e sede, imundas e eram muito magras.

O barraco, que era uma espécie de caravana coberta de plástico, estava rodeado de lixo e não tinha água nem luz. Estava situado no deserto em Amalia, sem água potável e a única comida que existia eram batatas e um recipiente com arroz.