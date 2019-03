Crianças entre vítimas mortais de ataque aéreo perto de um hospital no Iémen

Ontem às 23:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos sete pessoas, incluindo quatro crianças, morreram num ataque aéreo ocorrido perto de um hospital no noroeste do Iémen, anunciou a organização não-governamental (ONG) Save the Children, esta terça-feira.

"Quatro crianças figuram entre as sete pessoas que morreram quando um hospital apoiado pela Save the Children no Iémen foi atingido por um ataque aéreo", informou a ONG, acrescentando que outras oito pessoas sofreram ferimentos e que outras duas pessoas estão dadas como desaparecidas.

Segundo o relato da organização, um míssil atingiu hoje um posto de gasolina localizado perto da entrada do hospital de Ritaf, a cerca de 100 quilómetros de Saada (noroeste do Iémen).

Funcionários dos serviços de saúde e seguranças também constam entre as vítimas do ataque, informou a Save the Children, que pede "uma investigação urgente sobre esta nova atrocidade".

"Este hospital é uma das muitas instituições apoiadas pela Save the Children no Iémen que fornecem uma ajuda vital às crianças que vivem no pior lugar da Terra para uma criança", disse a responsável pela Save the Children Internacional, Helle Thorning-Schmidt.

"Estas crianças têm o direito de estar seguras nos hospitais, escolas e casas. Mas a cada momento testemunhamos uma total falta de respeito por parte de todos os atores envolvidos no conflito no Iémen pelas regras básicas da guerra. As crianças devem ser protegidas", reforçou a representante.

O Iémen é palco de uma guerra desde 2014, entre os rebeldes conhecidos como huthis, apoiados pelo Irão, e as forças do Presidente Abd Rabbo Mansur Hadi.

Desde março de 2015, o governo é apoiado por uma coligação militar internacional árabe, que inclui a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.

Segundo os números oficiais, cerca de 10000 pessoas, a maioria civis (9500), foram mortas e mais de 60000 ficaram feridas desde o início do conflito no Iémen, mas as ONG estimam que o número de vítimas seja muito maior, algumas admitem um balanço cinco vezes superior.

A ONU tem denunciado que o Iémen vive uma das piores crises humanas no mundo, com vários milhões de iemenitas ameaçados pela fome.