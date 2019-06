Crianças migrantes não precisam de sabonete, diz governo de Trump

Hoje às 12:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Sabonete e escovas de dentes não são essenciais para as crianças migrantes detidas nos EUA, argumentou, em tribunal, um representante do Governo dos EUA.

O Governo de Trump defendeu, esta semana, numa audiência num tribunal de São Francisco, que as crianças migrantes detidas na fronteira entre os Estados Unidos e o México não precisam de produtos de higiene básicos, como sabonete e escovas de dentes, para que sejam mantidas em condições "seguras e higiénicas". O Governo argumentou que deixar os menores a dormir em pisos frios de betão, em celas lotadas e com temperaturas baixas também cumpre as exigências, revela a revista "Newsweek".

Na audiência, o Governo referiu que as medidas não violam a decisão de um tribunal em 1985, que estabeleceu diretrizes sobre como os migrantes menores detidos deviam ser protegidos. Nesse caso, "Jenny Lisette Flores v. Edwin Meese", tinha-se determinado que as crianças que ainda não foram libertadas para os seus pais deviam ser mantidas em instalações "seguras e higiénicas". Mas Sarah Fabian, do Departamento de Justiça, afirmou que a decisão não listava requisitos específicos como "escovas de dentes" ou "toalhas", para que tivessem as tais condições higiénicas.

"Vai realmente apoiar e dizer-nos que ser capaz de dormir não é uma questão de condições seguras e higiénicas?", perguntou a juíza Marsha Berzon, a Fabian, expressando indignação para com as afirmações.

"Está a argumentar seriamente que não leu que o acordo que exigia que se faça algo diferente do que foi descrito", disse o juiz William Fletcher, a Fabian. "Acho inconcebível que o Governo diga que isso é seguro e higiénico". Mesmo assim, Fabian refere que o Governo de Trump pretende continuar a apelar à decisão.

Desde o final de 2018, pelo menos sete crianças migrantes morreram sobre a custódia dos EUA, após o presidente Trump iniciar uma política em que as crianças são detidas separadamente das suas famílias, segundo a revista norte-americana "Newsweek".