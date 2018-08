Crianças queixam-se dos telemóveis porque pais passam muito tempo online

23 Maio 2018 às 16:49 Facebook

Uma professora norte-americana publicou um texto no Facebook, revelando que quatro dos 21 alunos da turma desejavam que os telemóveis nunca tivessem sido inventados.

Numa aula, Jen Adams Benson, professora de uma turma do 2º ano numa escola primária do Louisiana, pediu aos alunos que descrevessem algo que, na opinião deles, não deveria ter sido criado.

Na última sexta-feira, a professora publicou uma fotografia da resposta de uma das crianças. "Eu diria que não gosto do telemóvel", escreveu a criança. "Eu não gosto do telemóvel porque os meus pais estão com o telemóvel todos os dias. Um telemóvel é, por vezes, um hábito muito mau".

Além do texto, a criança fez ainda uma ilustração de um telemóvel com uma cruz por cima e uma cara triste, acompanhada de um balão de fala onde escreveu "Eu odeio-o".

Tracy Jenkins, uma internauta, comentou "Uau. Pela boca de crianças! Somos todos culpados!". Já Sylvia Burton, acrescentou "Palavras fortes para uma criança do 2º ano. Ouçam, pais".

Alguns professores juntaram-se na discussão, contando as próprias experiências à reação das crianças em relação ao uso da Internet pelos pais. "Nós fizemos um debate na aula sobre o Facebook e todos os estudantes disseram que os pais passam mais tempo no Facebook do que a falar com os filhos", contou Abbey Fauntleroy.

Beau Stermer escreveu que o filho de dois anos também reagiu negativamente ao uso do telemóvel: "Eu notei que se estivermos a brincar e o meu telemóvel toca por alguma razão relacionada com trabalho, ele não quer estar comigo depois de eu desligar a chamada. Eu fiz um acordo comigo mesmo que, se estivermos a brincar, tudo o resto pode esperar".

Por outro lado, uma mãe também comentou que os filhos adolescentes fazem o mesmo, preferindo estar ao telemóvel do que passar tempo com a família.

De acordo com a BBC, um estudo feito nos EUA, em 2017, revelou que metade dos pais inquiridos conclui que o uso da tecnologia interrompia as interações com os filhos pelo menos três vezes ao dia.