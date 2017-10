Crias de tigre branco matam funcionário de zoo

Marta Almeida Fernandes Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Um funcionário temporário do jardim zoológico Baneryghatta Biological Park, nos arredores de Bangalore, índia, foi morto por duas crias de tigre branco, depois de uma porta ter ficado aberta por esquecimento.

Anji, de 40 anos, foi morto no Baneryghatta Biological Park, enquanto ajudava um colega a transferir os tigres brancos de local. "A vitima estava a ajudar o tratador a encaminhar os animais para a jaula durante a noite, quando foi atacada, porque uma das portas ficou aberta", revelou o diretor do parque, Santosh Kumar

De acordo com o jornal "The Times of India", quando um dos animais viu o funcionário, pulou sobre ele e mordeu-lhe o pescoço. Quando o outro tigre se juntou ao ataque, a vitima começou a gritar e, segundo um outro funcionário do parque, "assim que o Anji começou a pedir ajuda, os tigres ficaram furiosos e levaram-no para a área de safari".

"Os felinos não permitiram que o tratador retirasse corpo de Anji do local, o que atrasou o resgate da vitima", disse ainda o responsável pelo recinto Kumar. Os tigres acabaram por retirados do local, mas nessa altura a vitima já tinha sucumbido aos ferimentos.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Anji era casado, tinha dois filhos e tinha sido contratado no dia 1 de outubro, depois de se ter despedido do antigo emprego como segurança, para substituir temporariamente um funcionário do parque.

Família e amigos falam em falta de segurança e negligência por parte do parque e pedem uma indemnização no valor de 6510 euros.