Crime em Itália: "Estava desesperado e quis matar a felicidade dele"

Hoje às 09:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homicídio com contornos escabrosos está a chocar Itália. Um homem de 27 anos confessou ter matado um jovem ao acaso, por lhe parecer "demasiado feliz".

Said Mechaout foi detido por ter assassinado um jovem italiano que não conhecia. Confessou friamente que o escolheu de forma aleatória entre as pessoas que passavam numa zona junto ao rio Pó, em Turim. A razão é uma: parecia feliz. "Estava desesperado e queria matar a felicidade dele". Foi com esta frase que Mechaout, italiano nascido em Marrocos, justificou ter tirado a vida a Stefano Leo, de 33.

Empregado numa loja de roupa na Piazza C. L. N., Stefano seguia a caminho do trabalho, como todos os dias. Nos ouvidos tinha auriculares para ouvir música e não se terá apercebido logo das intenções de Mechaout, com quem nunca se tinha cruzado. Depois de ser atacado, tentou escapar, arrastando-se até umas escadas, mas acabou por morrer no local pouco tempo depois.

Para o pai da vítima, Maurizio Leo, a paz não chega. "Pensar que o meu filho morreu por causa de um olhar ou de um sorriso que deu ao seu assassino é inaceitável. É como se o matassem outra vez. Não consigo superar".

Crime pensado naquela manhã

A vítima foi escolhida ao acaso mas o crime foi pensado. Segundo o italiano "Corriere della Sera", que teve acesso ao inquérito policial, quando as autoridades lhe perguntaram porque cometeu o homicídio, Mechaout explicou que "naquela manhã tinha decidido que mataria alguém". "Fui comprar um conjunto de facas e deitei-as fora a todas menos a mais afiada. Fui para Murazzi del Po [local do crime] e esperei. Quando vi aquele rapaz, não suportei a felicidade dele", admitiu.

"Nesse sábado, 23 de fevereiro, fiquei a observar os rostos de quem passava, os reformados que passeavam os cães, as mães com os filhos, os rapazes que conversavam e brincavam em grupos. E depois vi-o, com aquele ar feliz e sereno que me pareceu insuportável", reiterou, acrescentando que quis privá-lo de todos os projetos que tinha. Quis "tirá-lo dos filhos e dos familiares".

Atacante tinha antecedentes criminais

Mechaout voltou a Turim em janeiro, depois de um período fora, em Ibiza. Separado desde 2015, sem registo de casa e emprego, chegou a ser seguido por serviços sociais, mas não lhe foi detetado, ou pelo menos reportado oficialmente, nenhum problema psiquiátrico.

Apesar disso, tinha antecedentes criminais por causa de maus-tratos a familiares. Quando foi detido, no domingo à noite, não chorou nem se mostrou arrependido. Ao ser levado para a prisão, levantou a mão aos fotógrafos e fez com ela o gesto de cornos do diabo.

A crueldade do crime chocou a Itália. O ministro do Interior, Matteo Salvini, prometeu, numa mensagem publicada nas redes sociais, que a lei será aplicada. "Não há palavras. Farei todo o possível para que a família do pobre Stefano obtenha Justiça", escreveu.