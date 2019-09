Criou 2500 personalidades para sobreviver aos abusos do pai. Seis falaram em tribunal

JN Ontem às 22:55 Facebook

A história é descrita pela polícia australiana como um dos piores casos de abuso no país. Ocorreu em Sydney entre 1974 e 1981. Dos quatro aos 11 anos, Jeni Haynes foi violada, espancada e torturada física e psicologicamente pelo pai. Para escapar ao pesadelo, a criança criou 2500 personalidades. Agora com 49 anos, falou em tribunal com seis alter egos. O pai foi condenado a 45 anos de prisão.

A violência começou quando a família de Jeni deixou Londres pela primeira vez, em 1974. A menina, na altura com quatro anos, mudou-se para a Austrália com a família - pai, mãe, irmã, irmão e o gato, Blackie. O pai, Richard Haynes, na altura com 29 anos, começou a abusar de Jeni. Violou, agrediu e torturou a própria filha. Convenceu-a de que lhe conseguia ler a mente e, caso ela pensasse em contar sobre os abusos, mesmo estando sozinha, mataria a mãe, os irmãos e até o gato.

Os abusos continuaram durante sete anos, até Jeni chegar aos 11, na altura em que a família voltou para o Reino Unido, em 1981. Os pais divorciaram-se pouco depois, em 1984. Hoje, a mulher acredita que ninguém, nem mesmo a própria mãe, estava ciente do que estava a acontecer.

Com 49 anos, Jeni tem danos irreparáveis na visão, mandíbula, intestino, ânus e cóccix. As lesões obrigaram a cirurgias longas e complicadas, incluindo uma operação de colostomia em 2011.

"O abuso do meu pai foi calculado e planeado. Era algo que ele desejava e apreciava cada minuto", disse Jeni, citada pela BBC, no julgamento, em maio. "Ele ouviu-me a implorar para que parasse, ouviu-me chorar, viu a dor e o terror que estava a infligir, o sangue e as feridas que me deixou. E no dia seguinte ele decidiu voltar a fazê-lo".

Caso inédito na Austrália e talvez no Mundo

Para lidar com o horror que vivia constantemente, Jeni criou na sua mente uma tática ou uma doença que é conhecida como Transtorno de Personalidade Múltipla (MPD) - ou Transtorno Dissociativo de Identidade (DID). Criou novas identidades para a ajudar a distanciar-se da dor. O abuso foi tão extremo e persistente que ela acabou por ter 2500 personalidades para sobreviver.

Numa das sessões do julgamento, em março, Jeni confrontou o pai para apresentar provas contra ele através de seis das suas personalidades, incluindo uma menina de quatro anos chamada "Symphony". Segundo o jornal "Le Monde", este é provavelmente o primeiro caso na Austrália, e talvez no Mundo, em que uma vítima com MPD testemunhou com várias personalidades e garantiu uma condenação.

"Não estávamos com medo. Esperamos tanto tempo para contar a todos exatamente o que ele fez connosco e agora não nos podia calar", disse Jeni.

Na última sexta-feira, Richard Haynes, agora com 74 anos, foi condenado a 45 anos de prisão por um tribunal de Sydney.

Jeni... mas também Symphony, Muscles e Linda

A criação de várias personalidades é uma "estratégia de sobrevivência" pouco frequente em resposta ao "abuso e trauma extremos que a criança sofreu", disse a psicóloga Pam Stavropoulos.

Incapaz de lidar com a violência do abuso, a menina criou um alter ego para fragmentar a sua dor. A primeira personalidade que Jeni criou foi Symphony. "Ela sofreu todos os minutos dos maus-tratos do pai e quando ele abusou de mim, a sua filha Jeni, estava na realidade a abusar da Symphony", disse a vítima à BBC.

Com o tempo, a própria Symphony criou outras personalidades para sobreviver, cada uma das quais lidando com um elemento de abuso, seja abuso físico ou trauma. Durante uma entrevista à BBC, Jeni "transformou-se" em Symphony. A voz torna-se mais aguda, mais feminina e rápida. "O abuso do pai foi extremo, violento, sádico, inevitável, constante e potencialmente fatal", disse.

Além de Symphony, que tem quatro anos, várias personalidades coexistem na cabeça de Jeni: Muscles é uma ótima adolescente, calma e protetora; Volcano, uma roqueira vestida de couro preto; Ricky, um menino de oito anos vestido com um fato; Judas, ruiva, sempre pronta para falar; Linda, uma jovem elegante... Milhares de pessoas contra milhares de abusos.