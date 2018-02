Cristiano Ronaldo quer tratamento igual a Pepe e Benzema no caso de fraude fiscal

Hoje às 15:28 Facebook

A defesa de Cristiano Ronaldo diz que o Fisco espanhol, com quem tem um diferendo, está a usar dois pesos e duas medidas na análise ao seu caso.

O futebolista português está a ser julgado, acusado de ter, de forma "consciente", criado empresas na Irlanda e nas Ilhas Virgens britânicas, para defraudar o fisco espanhol em 14.768.897 euros, cometendo quatro delitos contra os cofres do Estado espanhol, entre 2011 e 2014.

Na base da acusação estão os direitos de imagem do jogador português, ao serviço do Real Madrid desde 2009, e que, desde 1 de janeiro de 2010, é considerado residente fiscal em Espanha.

Esta terça-feira, o "El Mundo" revela uma carta entregue pela defesa do internacional do Real Madrid em que os seus advogados dizem que as Finanças espanholas distorceram o seu critério de análise e que, perante pressupostos iguais, optaram por endurecer a sua postura e considerar a conduta de Cristiano Ronaldo como crime fiscal.

Para isso, a defesa alega que não teve tratamento igual aos casos de Karim Benzema e de Pepe, tentando demonstrar que o Fisco, no caso de Ronaldo, tratou a questão como uma fraude fiscal milionária, enquanto que nos processos que envolveram os seus colegas, tudo foi considerado uma questão administrativa e resolvido com uma declaração complementar.

A defesa decidiu recorrer aos casos do avançado e do defesa central, uma vez que foi o próprio Fisco que os referiu ao juiz encarregue do caso de Ronaldo, dizendo que os assessores jurídicos de Cristiano sabiam das inspeções fiscais aos outros futebolistas. Ora, a defesa de Ronaldo, aproveitando que tenham sido as Finanças a citar esses exemplos, lembrou ao tribunal a atuação do Fisco nas duas situações.

Pepe e Benzema, pagaram um milhão de euros e meio milhão de euros, respetivamente, e livraram-se de uma acusação por crime fiscal. E é por isso que a defesa do craque português quer agora que os dois processos sejam abertos e incluídos no seu.