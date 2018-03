Cruz Vermelha diz ter sido forçada a parar a entrega da ajuda na Síria

Hoje às 09:56 Facebook

O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) informou esta terça-feira que foi forçado a parar a entrega da ajuda humanitária nos subúrbios do leste de Damasco, após a situação de segurança ser ter deteriorado quando os trabalhadores humanitários estavam no terreno.

A porta-voz do CICV na Síria, Ingy Sedky, disse que a maior parte da ajuda de um comboio de 46 camiões foi entregue na cidade de Douma, no leste de Ghouta, na segunda-feira, mas a missão foi interrompida antes que o resto da ajuda pudesse ser descarregada.

Iyad Abdelaziz, um membro do conselho local de Douma, afirmou que nove camiões da ajuda humanitária tiveram de sair da área depois de o Governo sírio iniciar bombardeamentos e ataques aéreos na área, que se intensificaram à noite.

O transporte de segunda-feira foi o primeiro a entrar no leste de Ghouta, depois de semanas de ataques e bombardeamentos por parte do regime do presidente sírio, Bashar Al-Assad, que matou centenas de pessoas e que não está a respeitar o cessar-fogo de um mês estabelecido pelas Nações Unidas.