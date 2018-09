Currículo escrito à mão conquistou coração da Internet e garantiu um emprego

Hoje às 11:32 Facebook

Carlos Duarte, um jovem argentino de 21 anos, conseguiu emprego em poucos dias após ter escrito o currículo à mão por não ter dinheiro para imprimi-lo e a situação ter sido partilhada nas redes sociais.

Há quatro meses que Carlos Duarte estava à procura de emprego até que, no fim de semana passado, uma funcionária de um café em Córdoba, Eugenia López, compartilhou no Facebook o CV do jovem escrito à mão e a sua história.

Eugenia López tinha estado momentos antes com Carlos - que foi ao seu encontro em busca de emprego -, mas a funcionária disse que não estava a contratar ninguém, embora pudesse deixar o CV. O jovem referiu que nem dinheiro para a impressão tinha, pois a avó tinha inclusive emprestado algum para que pudesse ir procurar trabalho. Então, o jovem argentino escreveu numa folha de um caderno os dados pessoais e que já tinha trabalhado como pedreiro, assessor comercial, empregado de mesa e a lavar loiça.

A publicação tornou-se um sucesso nas redes sociais: alcançou 17 mil partilhas e mais de 300 comentários. E resultou num emprego para Carlos numa fábrica de vidros. A entrevista decorreu na passada segunda-feira.

"Não posso pedir mais. Ter conseguido um trabalho fixo com horários e um salário era o que ansiava", disse Carlos aos meios de comunicação locais, acrescentando que com o primeiro salário vai preparar uma refeição para os mais queridos e dará um "presente especial" a Eugenia, que descreve como o seu "anjo".

Quinta-feira o jovem começa o trabalho na fábrica.