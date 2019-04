Curto-circuito em elevador de andaime terá causado fogo em Notre-Dame

JN Hoje às 21:47 Facebook

As autoridades francesas que estão a investigar o incêndio na Catedral de Notre-Dame estão a privilegiar a hipótese de curto-circuito num elevador dos andaimes das obras.

A informação foi avançada pelo jornal "Le Parisien", que cita fontes ligadas à investigação, e que adianta que as chamas terão tido origem na base do pináculo ruído às primeiras horas do incêndio. Depois de se terem propagado às águas-furtadas do edifício, as chamas queimaram dois terços do telhado, destruindo mil metros quadrados de madeira de carvalho.

Falha informática terá atrasado operação

As obras em curso no templo religioso, adianta o jornal francês, contavam com 500 toneladas de andaimes, que deveriam ser servidos, a prazo, por três elevadores. Terá sido num desses elevadores que se registou o curto-circuito que viria a espoletar a tragédia parisiense.

Ainda segundo o diário, um erro informático terá atrasado o combate ao fogo. Isto porque o primeiro alerta para o incêndio foi dado cerca das 18.20 horas locais (17.20 horas em Portugal continental), mas os operacionais foram direcionados para outro local da Catedral.