Dá à luz durante voo e deixa bebé morto na sanita do avião

Uma mulher de 37 anos deu à luz um menino a bordo de uma avião da Etihad , que fazia a ligação entre Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos e Jacarta, na Indonésia, no fim de semana. Já no aeroporto de destino, os serviços de limpeza encontraram o corpo da criança sem vida no interior de um saco, na sanita da casa de banho do avião.

A mulher foi detida pela polícia, que não divulgou a identificou, tornando apenas público a sua morada, Cianjur, uma localidade a oeste de Java, avança o "The Jakarta Post".

O corpo do menino foi encontrado pela equipa responsável pelos serviços de limpeza no aeroporto internacional de Soekarno-Hatta, no sábado. O responsável pela divisão criminal do aeroporto, Mirzal Maulana, disse que a mulher foi detida no domingo de manhã.

"Ainda estamos a investigar o caso. A suspeita continua a recuperar e não será questionada enquanto não estiver bem", explicou.

A mulher sentiu-se mal durante o voo de regresso a casa, obrigando o piloto a fazer uma paragem em Banguecoque, na Tailândia. Depois de assistida, seguiu viagem num outro avião.

A mulher terá admitido que deixou o bebé na sanita porque era resultado de uma relação extra conjugal com o patrão, em Abu Dhabi. A polícia ainda não conseguiu descobrir se no momento em que foi abandonado, o menino estava vivo.