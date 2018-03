De cantora a primeira dama de Kim Jong-un. Quem é a misteriosa Ri Sol-ju?

Hoje às 11:34 Facebook

A surpreendente visita de Kim Jong-un à China, a primeira desde que subiu ao poder, em 2011, continua a merecer a atenção de jornais por todo o mundo. Para além de todas as questões políticas, há uma pergunta que todos fazem. Quem é, afinal, a mulher do líder norte-coreano?

O secretismo de Kim Jong-un é uma das suas imagens de marca. Pouco se sabe das suas rotinas e do que faz naquele que é um dos países mais misteriosos em todo o mundo. Na visita que esta semana fez à China, o líder norte-coreano abriu uma janela sobre a sua vida privada e deu a conhecer a mulher com quem é casado.

As imagens da jovem que o acompanhou correram mundo e a curiosidade em torno de Ri Sol-ju aumentou. Pouco se sabe sobre Ri, incluindo a idade. E nem a veracidade do nome é certa, já que observadores acreditam que Ri é apenas um pseudónimo para manter a sua vida antes do casamento, que terá acontecido em 2009, totalmente secreta.

A primeira fotografia da mulher ao lado de Kim é datada de 2012 e foi capturada durante um concerto. Ri foi aparecendo mais vezes até 2014, sendo que depois praticamente desapareceu do mapa. Vários jornais da Coreia do Sul, citando fontes próximas do governo norte-coreano, adiantam que a mulher é uma antiga cheerleader e cantora e que terá entre 28 e 33 anos.

Ri terá mesmo visitado a Coreia do Sul, em 2005, durante o Campeonato Asiático de Atletismo, ao integrar a claque de apoio aos atletas da Coreia do Norte. Outras fontes garantem que a mulher terá integrado a orquestra de Unhasu, que, em 2010, atuou para Kim e o seu pai, Kim Jong-il, durante as celebrações do ano novo.

Em 2012, a BBC dava conta da existência de uma cantora da Coreia do Norte, chamada Ri Sol-ju, mas nunca foi possível provar que se trata da atual mulher de Kim.

Antes de casar com o atual presidente, a mulher terá passado por um período de seis meses na mais prestigiada universidade do país, a Kim Il-sung University, para aprender a ser primeira-dama. Anos antes, nessa mesma instituição de ensino, formou-se na área das ciências.

Segundo a AFP, RI nasceu na província de North Hamkyong, filha de um académico e de uma médica, crescendo perto da elite política do país.

Um dos elementos que tem aguçado o apetite dos media internacionais é a forma como aparece vestida em público. Apesar da maioria dos habitantes terem pouco contacto com o exterior do país, Ri foi fotografada com roupas de marcas estrangeiras, como é o caso do fato Chanel com que já foi fotografada.