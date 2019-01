Defesa antiaérea da Síria atua contra mísseis de Israel

Ontem às 23:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A defesa antiaérea do exército da Síria entrou em ação contra "mísseis" disparados por aviões israelitas, informou a agência oficial de notícias Sana, citando uma fonte militar.

"A maioria dos mísseis disparados pelos aviões israelitas foram intercetados", disse a fonte militar citada pela agência Sana, acrescentando apenas um armazém perto do Aeroporto Internacional de Damasco foi atingido.

A agência, citando uma fonte do Ministério dos Transportes sírio, garantiu que a atividade no aeroporto está normalizada e que "não foi afetada pela agressão".

Nos últimos meses, Israel bombardeou instalações militares do poder de Bashar al-Assad ou seus aliados, o Irão e o movimento libanês do Hezbollah, dois grandes inimigos do Estado judeu.

Em 25 de dezembro, o poder de Bashar al-Assad acusou a força aérea israelita de disparar mísseis perto de Damasco.

Antes, em setembro, um avião militar russo, país aliado de Damasco, foi atingido pela defesa antiaérea síria, que entrou em ação para bloquear os disparos de Israel.