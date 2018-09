Degelo no Ártico pode encurtar distância marítima entre Ásia e Europa

Hoje às 15:53 Facebook

Um cargueiro dinamarquês conseguiu atravessar a região do Ártico, junto à Rússia, numa viagem de teste para compreender de que forma o degelo naquela região pode levar a novas rotas entre o continente europeu e região da Ásia Oriental.

O barco "Venta Maersk" iniciou a viagem de teste no final do mês de agosto. Os detalhes foram partilhados por Palle Laursen, da empresa detentora do navio, ao jornal "The Guardian".

A embarcação, carregada de peixe congelado, chegou ao porto de São Petersburgo, na Rússia, na sexta-feira, depois de ter deixado o porto de Vladivostok, na zona do Pacífico, no dia 22 de agosto.

"O teste deu-nos a possibilidade de ganhar experiência operacional", disse Laursen, acrescentando que o navio teve um bom desempenho num ambiente que lhe era desconhecido.

Com o degelo verificado na região do Ártico, provocado pelas alterações climáticas, novas oportunidades de navegação podem surgir naquela zona. A rota do Mar do Norte, que passa ao largo do Canadá, pode tornar-se numa importante passagem para as embarcações que viagem desde o leste da Ásia para a Europa.

Especialistas acreditam que esta mudança pode encurtar a distância das viagens entre a Ásia e a Europa dos 21 mil quilómetros, quando feitas através do Canal do Suez, para 12 800 quilómetros. O tempo de viagem também pode ser reduzido de 10 a 15 dias.

Esta não foi a primeira vez que um barco atravessou a região do Ártico junto à Rússia. Em 2017, um navio russo conseguiu fazer o percurso sem ajuda de barcos quebra-gelo. "O nosso principal objetivo era alcançar experiência operacional numa nova área e testar sistemas de embarcação", disse Palle Laursen.

"Ainda não olhamos para a rota do Mar do Norte como uma alternativa comercial para as que já existem", admitiu Laursen apesar dos resultados favoráveis.