Delaware é o primeiro estado dos EUA a banir o casamento de menores

Delaware, nos EUA, é o primeiro estado do país a banir completamente o casamento de menores de 18 anos.

John Carney, governador democrata, assinou na quarta-feira a lei que torna ilegal o casamento de menores, sob qualquer circunstância. Anteriormente, qualquer pessoa de qualquer idade podia casar com a aprovação de um juiz.

À rádio "WDEL", Kim Williams, deputado que apresentou o projeto, disse que esta lei era importante para proteger os menores. "Agora que encerramos esta brecha na lei de Delaware, as crianças estarão protegidas do casamento forçado e das suas consequências perigosas".

Além disso, os menores de 18 anos estão também protegidos noutros aspetos, uma vez que não têm legitimidade legal. Por exemplo, um menor não pode pedir um divórcio. Até agora, "eles poderiam casar como uma criança, sem qualquer meio de escapar de um casamento abusivo", explicou Williams.

O senador Anthony Delcollo acrescentou ainda que, quando os adultos veem os menores de 18 anos "com capacidade jurídica insuficiente, é um erro pensar que a decisão incrivelmente importante de se casar deve ser diferente".

A lei, assinada na quarta-feira, encerra também com uma exceção de violação, presente na antiga lei de Delaware. Normalmente, o relacionamento sexual que envolve um menor e uma pessoa com 30 anos ou mais estaria banido, mas não era considerado violação se as duas pessoas fossem casadas. Anthony Delcollo considerou esta exceção "retrógrada" e "inaceitável".

O projeto também permite ao tribunal anular casamentos de pessoas que tinham menos de 18 anos quando casaram.

Os defensores da nova lei dizem que este é um passo importante para a proteção de crianças que são forçadas a casar contra a sua vontade, nomeadamente através do tráfico humano. "Isto é uma enorme vitória para mulheres e raparigas", disse ao "Frontline" Fraidy Reiss, fundador do "Unchained At Last", um grupo que promove o fim do casamento infantil nos EUA. "As autoridades estão finalmente a reconhecer que as mulheres têm valor".

Já os opositores levantam preocupações em relação às implicações negativas que a lei pode ter nas pessoas cuja religião permite que casem muito jovens. Stephen Smyk, representante do estado, disse que a lei também "pode excluir injustamente casais com razões legítimas para casar".

Mais de 200 menores casaram entre 2000 e 2017 em Delaware, sendo mais de 90% destes casamentos entre raparigas com menos de 18 anos e homens adultos. Nos EUA, entre 2000 e 2014, mais de 207.000 menores casaram.

Recentemente, outros estados têm estado a reformular leis que permitem o casamento infantil, através da aprovação dos pais, guardiões legais ou de um juiz.